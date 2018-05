Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe erfüllt Gewinnprognose und treibt Mehrkanalhandel weiter voran DGAP-News: Hornbach Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe erfüllt Gewinnprognose und treibt Mehrkanalhandel weiter voran 24.05.2018 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hornbach-Gruppe erfüllt Gewinnprognose und treibt Mehrkanalhandel weiter voran Geschäftsbericht 2017/18 veröffentlicht: Konzernumsatz wächst im Geschäftsjahr 2017/18 um 5,1 % auf 4,14 Mrd. Euro / Operative Ertragskraft trotz hoher Digitalisierungsaufwendungen stabil / Bereinigtes Betriebsergebnis (EBIT) steigt um 3,7 % auf 166 Mio. Euro Frankfurt/Main, 24. Mai 2018. Die Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) treibt die digitale Transformation ihres Baumarkt-Einzelhandelsgeschäfts (DIY) energisch voran: Allein im Geschäftsjahr 2017/18 (1. März 2017 bis 28. Februar 2018) schulterte der Konzern Aufwendungen in Höhe von mehr als 60 Mio. Euro für den Ausbau seines Mehrkanalhandels, das waren gut 13 % mehr als ein Jahr zuvor. Damit wurden insbesondere die letzten Lücken im DIY-Onlinehandel geschlossen, die technologische Infrastruktur aufgerüstet und der Service für die Kunden weiter verbessert. Mit dem Start seiner Webshops in der Slowakei, in Schweden und Rumänien in der zweiten Geschäftsjahreshälfte 2017/18 ist Hornbach inzwischen in seinem gesamten europäischen Verbreitungsgebiet sowohl stationär als auch online aktiv. Trotz der hohen Aufwendungen für die Digitalisierung gelang es dem familiengeführten Traditionsunternehmen aus der Pfalz, seine operative Ertragskraft stabil zu halten. Das um nicht-operative Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 3,7 % auf 165,6 Mio. EUR. Der Konzernjahresüberschuss stieg um 6,5 % auf 95,7 Mio. EUR. Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 prognostiziert die Hornbach-Gruppe ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigtes EBIT in etwa auf Vorjahresniveau. "Beträchtliche Investitionen in die Verknüpfung von stationären Märkten und Onlinehandel sind nach unserer Überzeugung keine Option, sondern eine Notwendigkeit, um gestiegene Ansprüche der Verbraucher im digitalen Zeitalter erfüllen zu können", sagte Albrecht Hornbach, der Vorstandsvorsitzende der Hornbach Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Hornbach Holding AG & Co. KGaA, bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Mehrkanalstrategie bedeute, technologisch mit den führenden Online-Pure-Playern gleichzuziehen. Albrecht Hornbach: "So können wir umso besser unseren uneinholbaren Vorteil ausspielen: das stationäre Einkaufserlebnis mit professioneller fachlicher Beratung in großflächigen Märkten an besten Standorten." Hornbach der produktivste Baumarktbetreiber der deutschen Top 10 "Wir können uns das nur leisten, weil unser stationäres Geschäft erfolgreich und ertragsstark ist. So bezahlen wir die hohen Kosten der technologischen Aufrüstung und weisen trotzdem ein solides Zahlenwerk vor", strich Albrecht Hornbach heraus. Wie die Branchenstatistik zeige, sei der Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG unter den zehn größten deutschen Baumarktbetreibern im vergangenen Jahr mit Abstand am stärksten gewachsen und habe seine Position als produktivster Baumarktbetreiber der Top 10 weiter ausgebaut. Nach eigenen Angaben liegt Hornbach mit einem Nettoumsatz von 2.135 Euro pro Quadratmeter Verkaufsfläche rund 60% über dem Durchschnitt des relevanten Wettbewerbs. Die Hornbach-Gruppe hat die Prognosen für die Umsatz- und Ertragsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr erfüllt. Wie bereits im Trading Statement am 22. März 2018 bekanntgegeben stieg der Nettoumsatz der Hornbach-Gruppe im Geschäftsjahr 2017/18 um 5,1 % auf 4.141 Mio. Euro. Der größte operative Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG erhöhte die Umsätze insgesamt um 4,9 % auf 3.891 Mio. Euro sowie flächen- und währungskursbereinigt um 3,6 %. Erträge leicht über Vorjahr Die Erträge wurden im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Das um nicht-operative Sondereffekte bereinigte EBIT - der Gradmesser für die operative Ertragskraft - erhöhte sich um 3,7 % auf 165,6 Mio. Euro. Grund für den Anstieg sind vor allem die dynamische Umsatzperformance in Verbindung mit einer stabilen Handelsspanne sowie verbesserte Kostenrelationen im Filialbetrieb und bei den Voreröffnungskosten. Das Konzernbetriebsergebnis nahm um 2,8 % auf 161,2 Mio. Euro zu. Im Betriebsergebnis enthalten sind nicht-operative außerplanmäßige Ergebnisbelastungen, im Wesentlichen aufgrund von Wertberichtigungen und Rückstellungen, in Höhe von 7,2 Mio. Euro (Vj. 6,4 Mio. Euro). Dies wurde zum Teil kompensiert durch nicht-operative Erträge, hauptsächlich aus der Veräußerung von nicht mehr betriebsnotwendigen Immobilien sowie Zuschreibungen, in Höhe von 2,7 Mio. Euro (Vj. 3,4 Mio. Euro). Der Konzernjahresüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter stieg um 6,5 % auf 95,7 Mio. Euro, woraus ein Ergebnis je Aktie von 5,11 Euro (Vj. 4,84 Euro) resultiert. Konstante Dividende In der Dividenden-Politik bleibt alles beim Grundsatz der Kontinuität. Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der Hornbach Holding AG & Co. KGaA werden der Hauptversammlung am 6. Juli 2018 eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,50 Euro je gewinnberechtigter Stück-Stammaktie der KGaA vorschlagen. Bei der Hornbach Baumarkt AG soll die Dividende mit 0,68 Euro je Aktie ebenfalls unverändert bleiben. Prognose 2018/19: Operativer Gewinn in etwa auf Vorjahresniveau Im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 will die Hornbach-Gruppe weiter kräftig in die Digitalisierung ihres Geschäfts investieren, um ihre strategische Wettbewerbsposition im europäischen DIY-Markt auszubauen. "Dabei gilt es, die Sicherung unserer Ertragskraft einerseits und die Sicherung der Zukunftsfähigkeit andererseits in einer gesunden Balance zu halten, die uns langfristig stark macht", sagte Albrecht Hornbach. Vor diesem Hintergrund strebt der Konzern 2018/19 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an und will das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte EBIT in etwa auf Vorjahresniveau halten. Kennzahlen der Hornbach-Gruppe (Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzern) Kennzahlen Hornbach Holding AG & Co. KGaA Geschäfts- Geschäfts- ± Konzern jahr jahr (in Mio. Euro soweit nicht anders angegeben) 2017/18 2016/17 in % Nettoumsatz 4.141,0 3.940,9 5,1 davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 3.890,7 3.710,1 4,9 - Deutschland 2.071,0 2.040,2 1,5 - Übriges Europa 1.819,7 1.669,9 9,0 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (DIY) 3,6% 3,0% davon Teilkonzern Hornbach Baustoff Union 247,9 228,9 8,3 GmbH Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 36,6% 36,6% EBIT 161,2 156,8 2,8 davon Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG 102,5 97,5 5,1 Bereinigtes EBIT1) 165,6 159,8 3,7 Konzernergebnis vor Steuern 131,6 130,1 1,2 Konzernjahresüberschuss vor Gewinnanteilen 95,7 89,9 6,5 anderer Gesellschafter Ergebnis je Aktie (unverwässert/verwässert in 5,11 4,84 5,6 EUR) Sonstige Kennzahlen Hornbach Holding AG 28. Februar 28. Februar ± & Co. KGaA Konzern 2018 2017 in % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 54,8% 52,8% Anzahl der Bauund Gartenmärkte 156 155 0,6 Verkaufsfläche nach BHB (in Tqm) 1.822 1.806 0,9 Mitarbeiter (Anzahl) 19.614 18.835 4,1 Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis Teuro gerechnet. 1) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge Hinweis Die Geschäftsberichte des Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzerns und Hornbach Baumarkt AG Teilkonzerns für das Geschäftsjahr 2017/18 sind im Internet abrufbar unter: www.hornbach-gruppe.de Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com 24.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 