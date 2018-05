Die Deutsche Telekom will in den kommenden Jahren ihr Wachstumstempo halten. "Wir haben eine starke Position auf beiden Seiten des Atlantiks", sagte Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages. Ab dem kommenden Jahr sollen alle Konzerneinheiten zum Wachstum beitragen. Auch die IT-Tochter T-Systems, die zuletzt den...

Den vollständigen Artikel lesen ...