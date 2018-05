Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Deutschen Bank nach Details zur neuen Strategie im Aktiengeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Alles in allem seien die Maßnahmen eine gute Nachricht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da das Geldhaus seine Einnahmen wohl nicht rasch genug steigern könne, um eine bessere Kosten/Ertagsrelation zu erreichen, seien Kostensenkungen die richtige Strategie zur Steigerung der Profitabilität. Die zentrale Frage sei nun, ob die für die Restrukturierung nötigen Ausgaben ausreichten und wie groß der damit verbundene Ertragsausfall sei./bek

Datum der Analyse: 24.05.2018

ISIN DE0005140008

