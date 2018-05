Rotkreuz (ots) -



Mobility nimmt bis Ende Jahr 70 Toyota Yaris Hybrid in ihre Flotte

- Autos also, die über einen kombinierten Elektro- und Benzinantrieb

verfügen. Mobility treibt damit die Umstellung weg von Dieselmotoren

weiter voran.



Fahrzeuge müssen hohe Hürden nehmen, um es in die Mobility-Flotte

zu schaffen. Dazu zählen hervorragende Resultate im

EuroNCAP-Sicherheitstest, hohe Energieeffizienz und eine einfache

Bedienung. All diese Voraussetzungen vermag der Toyota Yaris 1.5

Hybrid zu erfüllen. Mit einem Benzinverbrauch von 3.3 Litern pro 100

Kilometer und einem CO2-Ausstoss von 75 Gramm pro Kilometer liegt er

weit unter dem Schweizer Neuwagen-Schnitt (5.8 Liter/134 Gramm). "Wir

möchten unseren Kun-den gleichermassen populäre wie nachhaltige Autos

bieten", erläutert Mobility-Sprecher Patrick Eigenmann. Beim Einkauf

orientiere man sich daher einerseits an der generellen

Marktnachfrage. "In unseren zehn Kategorien bieten wir Modelle für

jeden Geschmack, beispielsweise den kleinen VW-up, trendige Audi Q3,

den elektrische Renault Zoe, Mercedes-Vito-Transporter oder

Audi-A3-Cabrios. Allein im vergangenen Jahr haben wir 565 neue

Fahrzeuge beschafft." Andererseits wähle man immer möglichst

umweltschonende Modellausführungen. "So kommt es, dass unsere gesamte

Flotte einen Drittel weniger Treibstoff ausstösst als Schweizer

Neuwagen. Darauf sind wir stolz", freut sich Eigenmann.



700 Diesler fallen weg



Die neuen Toyota Yaris ersetzen bei Mobility nach und nach das

Diesel-Modell Renault Clio sowie die Hybridversion des Honda Jazz.

Damit setzt das Unternehmen seinen im Januar 2017 angekündigten

Entscheid kontinuierlich um, in den kommenden Jahren 700

Dieselfahrzeuge der Kategorie Economy durch andere Antriebsformen

auszutauschen. Dies, weil die Hersteller in der Vergangenheit die

Umweltbelastung durch Dieselmotoren nicht transparent dargestellt

haben. Die 700 Fahrzeuge entsprechen fast einem Viertel der gesamten

Mobility-Flotte.



