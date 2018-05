FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.05.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 982 (908) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 325 (330) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK INITIATES HARGREAVES LANSDOWN WITH 'HOLD' - TARGET 1900 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ST JAMES'S PLACE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1430 (1310) P - GOLDMAN CUTS AB FOODS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 3000 (3100) PENCE - GOLDMAN CUTS BUNZL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 2500 PENCE - GOLDMAN RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 135 (121.96) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 270 (255) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 998 (1365) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 310 (315) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RESTAURANT GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 320 PENCE - JPMORGAN RAISES COBHAM PRICE TARGET TO 140 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 274 (254) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5690 (5646) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 570 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1205 (1190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 365 (335) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1750 (1535) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES YOUNG & COS BREWERY TARGET TO 1770 (1500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1000 (980) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'OUTPERFORM' - CFRA RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES BRITVIC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 945 (795) PENCE - UBS CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1900 (1800) PENCE - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 255 (270) PENCE - 'BUY'



