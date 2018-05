Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, sieht die Gefahr einer Korrektur an den Staatsanleihemärkten. Bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts der EZB in Frankfurt sagte Constancio: "Die Korrektur könnte tatsächlich passieren." Er verwies darauf, dass die Laufzeitenprämien für diese Papiere sowohl in den USA als auch im Euroraum nahe null lägen.

Der EZB-Vizepräsident wies darauf hin, dass vor allem ein starker Anstieg der US-Staatsanleiherenditen und des Dollar-Kurses ein Risiko darstellten, und zwar vor allem für viele Schwellenländer. "Das hätte weitgreifende Auswirkungen", sagte er. Mit Blick auf den US-Aktienmarkt meinte er, viele Marktteilnehmer betrachteten diesen als hoch bewertet. Keine Gefahr sieht Constancio dagegen bei Unternehmensanleihen, zumindest im Euroraum. Hier seien keine Anzeichen für eine Überbewertung erkennbar.

Gestützt wird die Finanzstabilität im Euroraum laut Constancio von der guten wirtschaftlichen Lage im Euroraum - "trotz einiger Schwierigkeiten", wie er sagte.

May 24, 2018

