Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit harscher Kritik hat der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) auf die Ankündigung der USA reagiert, die Zölle auf Autos erhöhen zu wollen. "Die Ankündigung der US-Regierung, Zölle auf Automobile stark erhöhen zu wollen, ist ein weiterer Schlag ins Kontor unserer Wirtschaftsbeziehungen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Aspekte der nationalen Sicherheit als Begründung anzuführen, sei konstruiert und an den Haaren herbeigezogen. "Wir müssen das schon fast als Provokation werten."

Investitionen und Jobs, die deutsche Hersteller in den USA schafften, würden in Washington vollkommen außer Acht gelassen. "Sollten die Zölle am Ende wirklich kommen, wird dies Mehrbelastungen von mehr als 6 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten", warnte Schweitzer. Letztlich würde dies nicht nur die deutschen Hersteller treffen, sondern auch die Verbraucher in den USA.

"Ich gewinne immer mehr den Eindruck, als würden die USA nicht mehr an Wettbewerb um Ideen und Kunden glauben, sondern nur noch an das Recht des vermeintlich Stärkeren", erklärte der DIHK-Chef. "Es erfüllt mich mit großer Sorge, dass die USA sich immer weiter vom freien und fairen Welthandel entfernen."

May 24, 2018 04:51 ET (08:51 GMT)

