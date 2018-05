Britische Unternehmen investieren angesichts des näher rückenden EU-Austritts so stark in Deutschland wie noch nie. Und der Trend dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen.

2017 haben sich 152 Firmen aus dem Vereinigten Königreich neu angesiedelt, wie aus Daten der für das Standortmarketing der Bundesrepublik zuständigen Gesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) hervorgeht. Das sind gut ein Fünftel mehr als noch im Jahr zuvor. "Die Folgen des Brexit machen sich allmählich bemerkbar", sagte GTAI-Experte Thomas Bozoyan am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Damit ist Deutschland das attraktivste Land für britische Investitionen in Europa und weltweit die Nummer zwei nach den USA."

Der Trend dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen. "Die Anfragen aus Großbritannien nehmen zu", sagte GTAI-Expertin Iris Kirsch. "Die spannende Frage ist nun, ob nun auch zunehmend die Produktion von der Insel auf das Festland verlagert wird." Bislang sind es vor allem Finanz- und Unternehmensdienstleister ...

