Turnitin verwendet bereits DSGVO-genehmigte Praktiken und hat sich dem Schutz der Privatsphäre und der Datenintegrität für Einzelpersonen und Erziehungseinrichtungen verschrieben.

Turnitin, ein Unternehmen, das seit 20 Jahren bei akademischen Integritätslösungen führend ist, gab heute seine Verpflichtung zu strengen Datenschutzpraktiken und zur Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union (EU) bekannt. Die DSGVO stellt seit über 20 Jahren die umfassendste Revision des Datenschutzgesetzes in der EU dar; sie enthält strenge Bedingungen für die Verwendung, Verarbeitung und den Export von persönlichen Daten.

Turnitin-Technologie und -Datenschutzpraktiken müssen stets strenge Standards erfüllen. Obgleich Turnitin-Technologie die DSGVO bereits erfüllte, stellt das Unternehmen weitere Ressourcen bereit, um die Bewertung und Aktualisierung von Systemen und Prozessen angesichts der neuen Verordnung zu unterstützen. Zu den spezifischen Maßnahmen, die getroffen wurden, zählen u. a. ein verbessertes Privacy Center und Änderungen an den Turnitin-Servicebedingungen, welche in die Kundenanmeldungsverträge integriert sind. Die neuen Servicebedingungen umfassen vorgeschriebene DSGVO-Bestimmungen, sodass die Kunden die ebenfalls die DSGVO erfüllen müssen keine weiteren Maßnahmen mit ihren Verträgen ergreifen müssen. Zur Übermittlung von Daten hat Turnitin bereits die von der DSGVO genehmigten Sicherheiten verwendet, so wie z. B. in Form von EU-Modellklauseln und dem EU-US- oder Schweiz-US-Datenschutzschirm, für welche Turnitin vollständig zertifiziert ist.

Um sein weiteres Engagement für Datenschutz und Sicherheit unter Beweis zu stellen, wird Turnitin auch einem SOC 2 (Service-Organisationskontrolle) Typ 1- und Typ 2-Audit von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen unterzogen. Mit betontem Schwerpunkt auf Privatsphäre wird Turnitins SOC 2-Bericht Details über die Kontrollen des Systems liefern, das zur Verarbeitung der Daten, zur Beschreibung der Sicherheit und dem Datenschutz verwendet wird und der Beschreibung der Sicherheit und des Schutzes der Daten dient. Nachdem Turnitin nun den SOC 2 Typ 1-Audit erfolgreich abgeschlossen hat, beginnt für Turnitin jetzt das zweite SOC 2 Typ 2-Audit mit einem vorgesehenen Abschluss im 4. Quartal 2018. Turnitins DSGVO-gerechte, technische und organisatorische Maßnahmen zeigen in Verbindung mit dem SOC 2-Audit den Fokus des Unternehmens auf hochwertige Standards rund um den Datenschutz.

"Datenschutz verlangt fortwährende Aufmerksamkeit und Management, um nicht nur Bestimmungen wie die DSGVO zu erfüllen, sondern auch zur Vorhersage von zukünftigen Bedürfnissen angesichts des stetig wachsenden, digitalen Raums des Einzelnen zu dienen", erklärte Giles Kerrush, International Commercial Legal Manager und Data Protection Officer bei Turnitin. "Turnitin hat sich dem Schutz der Privatsphäre und der Datenintegrität für Einzelpersonen und für Erziehungseinrichtungen verschrieben, die auf uns vertrauen, was die Unterstützung der akademischen Integrität und authentisches Schreiben betrifft."

"Wir bei Turnitin glauben, dass Datensicherheit für unser Engagement für akademische Integrität wichtig ist", so Jack Roehrig, Turnitin Chief Information Security Officer. "Die SOC-Zertifizierung ist der Anfang einer großen Initiative zur Beurteilung und ständigen Sicherung unserer Plattform und der darin enthaltenen sensitiven Daten. Um zu bestätigen, dass wir den Datenschutz in die richtige Richtung entwickeln, haben wir die Privatsphärenkriterien in unseren SOC-Audit aufgenommen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://go.turnitin.com/turnitin-and-gdpr

Über Turnitin

Turnitin ist Ihr Partner in der Erziehung mit Integrität. Turnitins Prüfungsdienste auf Originalität und Urheberschaft stellen akademische Integrität sicher, fördern kritisches Denken und helfen Schülern/Studenten, ihr authentisches Schreiben zu verbessern. Turnitin erklärt Lehrern mit den Tools, wie Plagiarismus verhütet, die Schüler/Studenten in den Schreibprozess einbezogen und mit persönlichem Feedback beliefert werden können. Turnitin wird von über 30 Mio. Schülern/Studenten in 15.000 Einrichtungen in 140 Ländern verwendet. Unterstützt von Insight Venture Partners, GIC, Norwest Venture Partners, Lead Edge Capital und Georgian Partners, hat Turnitin seinen Hauptsitz in Oakland, Kalifornien, mit internationalen Büros in Newcastle, GB, Utrecht, Niederlande, Melbourne, Australien, Seoul, Korea und in ganz Lateinamerika. @Turnitin

