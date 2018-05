Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Vizepräsident Vitor Constancio hat sich beunruhigt über die Ausgabenpläne der sich formierenden neuen Regierung Italiens geäußert. "Der Anstieg der italienischen Staatsanleiherenditen ist signifikant", sagte Constancio bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Italien sollte sich an die europäischen Fiskalregeln halten, das läge in seinem eigenen Interesse.

Constancio wollte auch nicht ausschließen, dass der Anstieg der italienischen Renditen zu höheren Zinsen in anderen Ländern des Euroraums führt. "Übertragungsrisiken sind nicht vom Tisch", sagte er. Allerdings sei die aktuelle Lage nicht mehr mit der von 2011 zu vergleichen, fügte er hinzu.

