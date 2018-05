Vanguard hat den Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF an die Deutsche Börse und baut damit sein ETF-Angebot in Deutschland weiter aus. Mit ihm können Anleger in Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating und kurzen Laufzeiten investieren. Das Anlageuniversum des Fonds ist nach Branchen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...