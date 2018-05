BERLIN (Dow Jones)--Die mögliche Einführung von Importzöllen in den USA hat bei den deutschen Fahrzeugherstellern Verunsicherung ausgelöst. "Die deutsche Automobilindustrie beobachtet die aktuelle Entwicklung aufmerksam und mit Sorge. Eine Erhöhung der Zollschranken sollte vermieden werden", erklärte der Präsident des Branchenverbandes VDA, Bernhard Matthes. Wegen der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump komme der Schritt aber nicht mehr überraschend.

Das US-Handelsministerium untersucht jetzt im Auftrag des Präsidenten in einem aufwendigen Verfahren, ob der Import von Fahrzeugen die nationale Sicherheit bedroht. Dieser Prozess kann sich über Monate erstrecken. Bereits für die Zölle auf Stahl und Aluminium hatte Trump diesen Weg bestritten.

Der VDA unterstrich in seiner Erklärung, wie stark die deutsche Vorzeigeindustrie in den USA engagiert sei. Nach eigenen Angaben stieg die Jahresproduktion an den US-Standorten seit 2013 um 180.000 auf 804.000 Autos. Das entspreche 7,4 Prozent der gesamten US-Fertigung. In den Fabriken arbeiten 36.500 Beschäftigte. Parallel dazu sei der Export in die USA um ein Viertel gesunken. Im vergangenen Jahr lieferten die deutschen Autobauer laut VDA eine halbe Million Autos zu den Kunden in den Vereinigten Staaten.

"Die deutsche Automobilindustrie hat sich stets weltweit für den gegenseitigen Abbau von Zöllen und für Freihandelsabkommen ausgesprochen", sagte Matthes weiter. Trump droht den deutschen, europäischen und asiatischen Herstellern mit einem Importzoll von 25 Prozent. An den Börsen gaben die Aktien der Unternehmen deutlich nach.

May 24, 2018

