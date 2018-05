Für die meisten scheint es unvorstellbar, jemals Millionär zu werden. Dabei kann jeder die Million zu Rentenbeginn erreichen - zumindest rein rechnerisch. Wir zeigen, wer wie viel zurücklegen müsste.

In Deutschland leben immer mehr Millionäre: Voriges Jahr waren es knapp 1,3 Millionen, ganze 300.000 mehr als noch 2013. Damit besitzen etwa 1,6 Prozent aller Deutschen mindestens eine Million Euro - Sachbesitz nicht eingerechnet. Wer auch zu diesem elitären Club gehören möchte, sollte früh anfangen zu sparen. Dann ist die Million tatsächlich erreichbar, vorausgesetzt, man hat in so jungen Jahren schon genug Geld zum Sparen übrig. Mit steigendem Alter steigen auch die Sparraten, bis die Million allein über einen Sparplan schließlich kaum noch zu erreichen ist.

Gehen wir von einer Frau Mustermann aus, kinderlos und alleinstehend, die ihr Alter in finanziellem Komfort genießen will; in Zahlen: Sie will bei ihrem Renteneintritt mit 67 Jahren eine Million Euro auf dem Konto haben. Wie viel muss sie sparen, um diese Summe zu erreichen?

Szenario 1: Sparbeginn mit 20 Jahren

Beginnt Frau Mustermann ihren Eine-Million-Sparplan bereits mit 20 Jahren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...