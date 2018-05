Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung der britischen Inflation ist im April, gemessen am Konsumentenpreisindex, mit einem Plus von 2,4 Prozent im Jahresvergleich, aber auch hinsichtlich der Kernrate (2,1 Prozent) hinter den Median-Erwartungen der Ökonomen zurückgeblieben, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen. Aber die Finanzmarktteilnehmer hätten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...