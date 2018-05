Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Gleich mehrere belastende Sonderfaktoren wie die Warnstreiks in der Metallindustrie, eine starke Grippewelle und die heftige Kälteperiode im Februar und März haben der deutschen Wirtschaft den Start ins Jahr 2018 verhagelt und zu einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums im ersten Quartal geführt (0,3% ggü. Vorquartal), so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...