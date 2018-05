Düsseldorf (aktiencheck.de) - Kalendarisch folgerichtig hatten wir zuletzt eine der bekanntesten Börsenweisheiten überhaupt - nämlich "sell in may and go away" - auf den Prüfstand gestellt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Obwohl das Börsenbonmot historisch betrachtet seine Berechtigung besitze, hätten sie in der Rückrechnung seit 1988 zeigen können, dass Anleger noch besser fahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...