Das Glücksspiel ist attraktiv und spricht viele Millionen Interessierte an. Ganz egal, ob Lotto, Sportwetten oder ein Besuch in der lokalen Spielbank: Überall hoffen Teilnehmer darauf, von jetzt auf gleich aussorgen und den Jackpot knacken zu können. Allzu gut stehen ihre Chancen nicht. Denn selbst Anfänger wissen um eine Faustregel: Am Ende gewinnt immer die Bank! Sie besitzt den stochastischen Vorteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...