Deutschland und China wollen ihre Zusammenarbeit trotz bestehender Meinungsunterschiede beim Marktzugang für Unternehmen weiter vertiefen. Mit der intensiven Zusammenarbeit beim G20-Prozess im vergangenen Jahr hätten beide Länder viel erreicht, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Peking bei einem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Dies sei ein gutes Fundament für die weiteren Beziehungen.

Marktzugänge für Unternehmen und die Gleichwertigkeit der Bedingungen dafür würden in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Xi lobte, die Beziehungen hätten eine nie da gewesene Breite und Tiefe erreicht. Die Aussichten seien vielversprechend.

Merkel sagte vor dem Hintergrund der Anfang Juli in Berlin anstehenden deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen, es gebe eine intensive Phase der Arbeit zwischen beiden Ländern. "Bei aller Breite der umfassenden strategischen Partnerschaft ist es so, dass sich die Welt sehr schnell ändert." Dies betreffe die Technologien und wirtschaftlichen Aktivitäten. "Deshalb dürfen wir uns nicht ausruhen auf dem, was wir erreicht haben." Vielmehr müssten die neuen Entwicklungen immer wieder einbezogen werden.

Beide Länder seien sehr wichtige Handelspartner füreinander, sagte die Kanzlerin. Zunehmend kämen chinesische Unternehmen auf den deutschen Markt - teils mit anspruchsvollen eigenen Technologien. Dies werde die Entwicklung zwischen beiden Ländern in den nächsten Jahren begleiten./bk/lw/jpt/DP/nas

AXC0195 2018-05-24/12:33