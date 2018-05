Zürich (ots) -



Nach wie vor sind Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum an

zentrumsnaher Lage sehr begehrt. Die Marktnachfrage bleibt infolge

der tiefen Zinsen und der prosperierenden Wirtschaft weiterhin

intakt. Dies sind die beiden wichtigsten Erkenntnisse aus der

Trend-Umfrage 2018 unter den Mitgliedern der Schweizerischen

Maklerkammer.



Das günstige Zinsumfeld, die gute Wirtschaftslage und die

anhaltende Marktnachfrage bilden für die Schweizer

Immobilien-Spezialisten eine positive Basis für ihre Tätigkeit.

Insbesondere sehen sie eine sehr gute Ausgangslage im privaten

Wohneigentum. Weniger optimistisch sehen sie die Nachfrage bei

Mehrfamilienhäusern, Gewerbeliegenschaften und bei Bauland. Sorgen

machen der Schweizerischen Maklerkammer die «wilden» Anbieter. In den

letzten Jahren sind Quereinsteiger und Online-Plattformen wie Pilze

auf dem Boden geschossen. Meist sind es Personen, welche kurzfristig

versuchen, das rasche Geld mit geringem Aufwand zu erzielen. Mit

vollmundigen Aussagen und Lockvogel-Beurteilungen werden Kunden

akquiriert. Das Ergebnis: Enttäuschungen, die einen ganzen

Berufsstand in Verruf bringen.



Die Schweizerische Maklerkammer setzt alles daran, mit fundierter

Ausbildung, seriöser Arbeit und kundenorientierter Beratung das Image

des Immobilien-Spezialisten in der Öffentlichkeit positiv zu prägen.

Grundlage dafür sind die strengen Kriterien für die Aufnahme in die

Maklerkammer und die Überprüfung der Mitglieder alle vier Jahre mit

persönlichen Audits.



«Amateur-Immobilien-Berater und unseriöse Online-Plattformen haben

in der Schweizerischen Maklerkammer nichts verloren! Sie schaden dem

Ruf der ganzen Immobilien-Branche», klagt Herbert Stoop, Präsident

der Schweizerischen Maklerkammer. «In die Maklerkammer werden nur

Firmen aufgenommen, die sich durch langjährige Professionalität und

Seriosität auszeichnen.»



Trend-Umfrage 2018 der Schweizerischen Maklerkammer



Generelle Marktentwicklung 2018



- Ausgezeichnet: 5,3%

- Gut bis sehr gut: 92,1%



Erwartungen in Bezug auf Mandate 2018



- Einfamilienhäuser/Stockwerkeigentum: gut bis sehr gut

- Mehrfamilienhäuser: eher negativ

- Büro-/Gewerbeliegenschaften: negativ

- Bauland: eher negativ



