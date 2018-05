Bundesjustizministerin Katarina Barley beruhigt die Sorgen kleinerer Unternehmen und Vereine. Die Angst vor einer Abmahnwelle sei unberechtigt.

Die an diesem Freitag in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung "soll sich nicht gegen jemanden richten, sondern für alle mehr Möglichkeiten des Rechtsschutzes schaffen". Das erklärt Bundesjustizministerin Katarina Barley in einem Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Zur Frage, ob nun eine Abmahnwelle drohe, sagt die SPD-Ministerin: "Ich ...

