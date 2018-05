Hornbach baut sein Internetangebot kräftig aus. Um der Konkurrenz zu begegnen, eröffnet der Baumarktkonzern Webshops in mehreren europäischen Ländern.

Der Baumarktkonzern Hornbach baut sein Internetangebot kräftig aus, um der Konkurrenz im Online-Handel mit Heimwerkerbedarf zu begegnen. Im Geschäftsjahr 2017/2018 steckte das Familienunternehmen mehr als 60 Millionen Euro in den Ausbau der Online-Kanäle, wie Unternehmenschef Albrecht Hornbach am Donnerstag in Frankfurt sagte.

