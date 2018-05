Die immer klarer zu Tage tretende Politik des Protektionismus von US-Präsident Donald Trump bremst die Stimmung an der Wall Street. Am Vortag bedurfte es schon eines unerwartet taubenhaft ausgefallenen Sitzungsprotokolls der US-Notenbank, um die Aktienindizes knapp ins Plus zu hieven. Die Handelsgespräche mit China kommen nicht recht voran, da macht Trump mit der Prüfung von Importzöllen auf Kraftfahrzeuge ein neues Fass auf. Auch das Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un und Trump steht nach den jüngsten Äußerungen aus Nordkorea offenbar weiter auf der Kippe. Der isolierte Staat droht dagegen unverhohlen mit einer atomaren Auseinandersetzung. Dass der Aktienterminmarkt auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt deutet, schreiben Händler den Nachwehen des taubenhaften Fed-Protokolls zu.

Denn die Erwartung auf noch drei ausstehende Zinserhöhungen im laufenden Jahr anstatt der ursprünglich veranschlagten zwei reduzierte sich nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls am Vorabend. Mit der Hoffnung auf eine gemäßigtere Gangart bei der Straffung der US-Geldpolitik wagen sich bereits die ersten Optimisten wieder aus der Deckung: "Die globalen Finanzmärkte sind nach Korrekturen durch politische Ängste, Wachstumsbedenken und zuletzt durch Währungsturbulenzen in einem fragilen Zustand. Für das kommende Jahr sehen wir jedoch weiterhin eine günstigere Ausgangslage für die Weltwirtschaft, als es derzeit der Fall ist. Daher halten wir weiterhin daran fest, den globalen Aktienmarkt moderat überzugewichten", sagt Investmentstratege Steven Wieting von Citigroup Private Bank.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.