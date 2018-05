Auch in einem schwachen Marktumfeld hat sich der FMCI Mittelstands-Champion wieder achtbar geschlagen. In diesen Tagen dürfte es besonders interessant werden, da die Börsen wieder deutlich schwanken. Grund ist die Angst vor dem Iran-USA-Handelskonflikt und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Niemand allerdings muss bei diesem Index Angst haben - die Schwankungen sind geradezu ein Ausschlusskriterium für bestimmte Aktien aus dem Dax-Pool, die in diesem Index erst gar nicht aufgenommen worden ... (Robert Sasse)

