Viele Anleger hatten durchaus "auf dem Schirm", dass der Windkraftanlagenhersteller Nordex (ISIN: DE000A0D6554) nicht so schlecht dasteht, wie dies der Aktienkurs suggerierte. Aber sie sahen, dass jeder Versuch, die Aktie in eine Trendwende nach oben zu bugsieren, von den Leerverkäufern, den "Bären", erfolgreich abgewehrt wurde. Kaum wurde ein kleiner Erfolg erzielt, konterten die Bären nur umso heftiger. Also blieb man weg. Aber jetzt wäre es durchaus möglich, dass die Leerverkäufer sich andere "Opfer" suchen, denn die Aktie hält sich in den letzten Tagen sehr, sehr wacker.

Das Zahlenwerk zum ersten Quartal war überzeugend. Es wirkte, als wäre die sehr vorsichtige Perspektive, die Nordex selbst im April für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...