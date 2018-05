Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach einem Kapitalmarkttag des Konkurrenten Huntsman auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Das US-Unternehmen habe dort für die Chemikalie MDI zur Herstellung harten Schaumstoffs von einer mittelfristig günstigen Situation von Angebot und Nachfrage berichtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sowie robuste Preise für MDI-Produkte in China seien positiv für die Aktien von Covestro./bek/ajx Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006062144