Angela Merkel ist zu Besuch in China. Landespolitiker und Verbände verbinden mit der Reise vor allem eine Forderung: Die Bundesregierung müsse endlich dafür sorgen, dass Firmen in beiden Ländern gleich behandelt werden.

Angela Merkel wartete nicht lange, um das Thema anzusprechen, bei dem die mitreisenden und Zuhause gebliebenen Wirtschaftsvertreter von der Bundeskanzlerin erwarten, tätig zu werden. Bei ihrem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang forderte Merkel sogleich die gleichen Marktzugangsbedingungen für deutsche Unternehmen in China, wie sie für chinesische Unternehmen in Deutschland gelten. Aber, auch das sagte Merkel, es sei der Bundesregierung ja sehr recht, wenn China mehr in der Deutschland investiere.

Die Bundeskanzlerin ist wieder einmal nach China gereist, zum elften Mal in zwölf Amtsjahren, und mit jedem Mal wurden die Besuche heikler. Denn spätestens seit chinesische Geldgeber den Augsburger Roboterbauer Kuka übernommen und sich mit einem knapp zehnprozentigen Anteil an Daimler beteiligt haben, schwankt die Bundesregierung gegenüber China zwischen Huldigung und neuer Strenge. Ist China noch vor allem ein wichtiger Partner und riesiger Absatzmarkt? Oder sind die oft vom Staat unterstützten Unternehmen des Landes zunehmend Konkurrenten, die sich im Ausland Firmen und deren Wissen einverleiben? Eine konsequente Linie Merkels und ihrer Minister lässt sich bislang nicht erkennen.

Franz Josef Pschierer (CSU), seit März bayerischer Wirtschaftsminister, ist in Haunstetten bei Augsburg aufgewachsen, weshalb es wenig überrascht, dass die Übernahme von Kuka in seiner schwäbischen Heimat ihn, zuvor schon Staatssekretär in seinem Wirtschaftsministerium, besonders bewegt hat. Man müsse "eine Möglichkeit schaffen, Investitionen in deutsche Unternehmen zu prüfen", sagt Pschierer. Die dramatische Steigerung der Investitionssummen und das strategische Vorgehen der Chinesen in Deutschland bereiteten ihm Sorge.

Im März hatte das Land Bayern daher im Bundesrat den Antrag eingebracht, die in der Außenwirtschaftsverordnung verankerte Schwelle, ab der das Bundeswirtschaftsministerium ...

