Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet vor dem Memorial Day ein verkürzter Rentenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.12 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.730,50 -0,01% +0,71% Euro-Stoxx-50 3.551,85 +0,28% +1,37% Stoxx-50 3.142,95 +0,21% -1,10% DAX 12.960,72 -0,12% +0,33% FTSE 7.778,75 -0,12% +1,74% CAC 5.585,62 +0,36% +5,14% Nikkei-225 22.437,01 -1,11% -1,44% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,64% -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,95 71,84 -1,2% -0,89 +18,7% Brent/ICE 79,17 79,80 -0,8% -0,63 +21,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,38 1.293,39 +0,2% +2,99 -0,5% Silber (Spot) 16,52 16,45 +0,4% +0,07 -2,4% Platin (Spot) 908,05 903,00 +0,6% +5,05 -2,3% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,3% +0,01 -7,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die immer klarer zu Tage tretende Politik des Protektionismus von US-Präsident Donald Trump bremst die Stimmung an der Wall Street. Am Vortag bedurfte es schon eines unerwartet taubenhaft ausgefallenen Fed-Sitzungsprotokolls, um die Aktienindizes knapp ins Plus zu hieven. Die Handelsgespräche mit China kommen nicht recht voran, da macht Trump mit der Prüfung von Importzöllen auf Kraftfahrzeuge ein neues Fass auf. Auch das Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un und Trump steht nach den jüngsten Äußerungen aus Nordkorea offenbar weiter auf der Kippe. Der isolierte Staat droht dagegen unverhohlen mit einer atomaren Auseinandersetzung. Dass der Aktienterminmarkt auf eine behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt deutet, schreiben Händler den Nachwehen des taubenhaften Fed-Protokolls zu. Denn die Erwartung auf noch drei ausstehende Zinserhöhungen im laufenden Jahr anstatt der ursprünglich veranschlagten zwei reduzierte sich nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls.

Mit einem kleinen Plus haben sich Kroger im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch gezeigt. Der US-Einzelhändler setzt auf das Zukunftsgeschäft mit Kochboxen und übernimmt Home Chef, die Nummer drei in den USA hinter Hellofresh und Blue Apron, für bis zu 900 Millionen US-Dollar. Die Kochboxen von Home Chef sollen kurzfristig in den 2.800 Märkten von Kroger angeboten werden. Die Aktie gewann 0,5 Prozent. Für Blue Apron ging es um 3,0 Prozent. Vorbörslich zeigen sich die Titel noch inaktiv.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 16:00 Verkauf bestehender Häuser April PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm -BE 15:00 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: +0,7 Punkte zuvor: +1,0 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem kräftigen Kursrücksetzer des Vortages zeigen sich die Börsen stabilisiert. Zu den jüngsten Belastungsfaktoren wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, den wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea und enttäuschenden Konjunkturdaten aus der EU ist die Drohung aus den USA mit der Einführung von Importzöllen auf Autos und Autoteile hinzugekommen. Der Sektor der Automobilwerte verliert 1,8 Prozent. In Mailand kommt es zu einer Erholung um ein halbes Prozent, zugleich steigen auch die Kurse der Anleihen wieder. Stimmungsaufhellend dürfte wirken, dass Italien in Kürze wieder eine stabile Regierung haben wird, nachdem Präsident Sergio Mattarella den parteilosen Juristen Giuseppe Conte mit der Regierungsbildung beauftragt hat. Allerdings birgt das Regierungsprogramm hohes Konfliktpotenzial mit der EU und sorgte an den italienischen Finanzmärkten zuletzt für herbe Verluste. Thyssenkrupp ziehen um 1,2 Prozent an. Händler verweisen darauf, dass der Hedgefonds Elliott nun den Einstieg bestätigt hat. Deutsche Bank rutschen immer tiefer ins Minus. Die Bank will vor allem die Investmentbank verkleinern und die Anzahl der Vollzeitstellen um 7.000 reduzieren. Commerzbank büßen 2,4 Prozent ein. Dass die Deutsche Telekom ihre Dividendenpolitik künftig am bereinigten Gewinn je Aktie ausrichtet und nicht mehr am freien Cashflow, hilft dem Kurs der Aktie nicht. Er büßt 1 Prozent ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:58 Mi, 17:17 % YTD EUR/USD 1,1716 +0,11% 1,1716 1,1708 -2,5% EUR/JPY 128,45 -0,18% 128,36 128,75 -5,0% EUR/CHF 1,1610 -0,26% 1,1647 1,1643 -0,9% EUR/GBP 0,8747 -0,18% 0,8764 1,1401 -1,6% USD/JPY 109,64 -0,28% 109,55 109,95 -2,7% GBP/USD 1,3395 +0,32% 1,3367 1,3349 -0,9% Bitcoin BTC/USD 7.396,05 -2,8% 7.676,39 7.924,04 -45,9%

Am Devisenmarkt scheint die stützende Zinserhöhung in der Türkei schon wieder zu verpuffen. Nachdem die Lira am Vorabend zum Dollar einen kräftigen Satz nach oben machte, kostet der Dollar aktuell wieder 4,6813 Lira. Am Mittwoch war er von Rekordhochs über 4,90 Lira bis auf rund 4,55 abgesackt, nachdem die türkische Zentralbank angesichts des Verfalls der Lira den Zinssatz für die sogenannte Spät-Liquidität deutlich erhöhte auf 16,5 von 13,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Abgaben haben die Aktienmärkte in Asien den Handel beendet. Weiter machten politische Entwicklungen die Kurse, hieß es. Nun wollen die USA aus "Gründen der nationalen Sicherheit" die Erhebung von Zöllen auf Autoimporte prüfen. Dies drückt vor allem japanische Autowerte kräftig ins Minus und bescherte dem Nikkei-225 einen deutlichen Abschlag. Damit fiel der Index den zweiten Handelstag in Folge um mehr als 1 Prozent. Aber auch in Seoul bremsten schwächere Werte aus dem Automobilsektor den Index etwas aus. Im Hintergrund schwelten als Belastungsfaktoren weiter der Handelsstreit zwischen den USA und China, der anhaltende Konflikt mit Nordkorea und die Aufkündigung des Iran-Atomabkommens. An den chinesischen Börsen hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Der Schanghai-Composite baute im späten Handel seine Verluste noch leicht aus. Der Hang-Seng-Index zeigte sich im späten Handel kaum verändert. In Australien schloss der S&P/ASX 200 nach zuletzt fünf Handelstagen mit Abgaben knapp im Plus. In Tokio verloren Mazda Motor 5,2 Prozent, Toyota Motor 3,1 und Mitsubishi Motors 3,8 Prozent. Der Druck wurde verstärkt durch den weiteren Anstieg des Yen. In Seoul ging es für Hyundai Motors um 3,1 Prozent nach unten. Für Kia Motors stand ein Abschlag von 2,8 Prozent zu Buche. Tata Motors büßten in Indien 6,5 Prozent ein und fielen auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren. Der Autohersteller hatte am Vortag eine Halbierung des Gewinns im vierten Quartal bekannt gegeben.

CREDIT

Der Anstieg der Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kann erst einmal gestoppt werden. Die Risikoaufschläge kommen etwas zurück. Am Kassamarkt erholen sich die italienischen Staatsanleihen etwas und damit entspannt sich auch an den Kreditmärkten zunächst die Lage. Auch das Fed-Protoll erleichtert die Situation. Die US-Notenbank will vorübergehend eine Inflationsrate auch über dem Ziel von 2 Prozent zulassen. Damit ist nicht mit einer über das bekannte Maß hinaus aggressiven Geldpolitik zu rechnen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank will über 7.000 Stellen streichen

Die Deutsche Bank drückt beim Stellenabbau im Zuge des geplanten Umbaus, der vor allem die Investmentbank verkleinern soll, aufs Tempo. Die Anzahl der Vollzeitstellen soll auf deutlich unter 90.000 gesenkt werden von aktuell etwas mehr als 97.000. Für den Umbau, der das Jahresergebnis 2018 belasten wird, erwartet die Bank eigenen Angaben zufolge einmalig Restrukturierungs- und Abfindungskosten von bis zu 800 Millionen Euro.

Deutsche Bank will Indiskretionen rund um Vorstandsumbau verfolgen

Die Indiskretionen rund um die Neubesetzung des Vorstands der Deutschen Bank Anfang April haben ein Nachspiel. "Zu Recht sieht das deutsche Aktienrecht die unbefugte Weitergabe derartiger Informationen als strafbare Pflichtverletzung", sagte Aufsichtsratschef Paul Achleitner auf der Hauptversammlung. "Die Bank wird daher in diesem Zusammenhang konsequenterweise Strafanzeige gegen unbekannt stellen", sagte Achleitner laut Redemanuskript.

Sewing wirbt vor Aktionären für beschleunigten Umbau der Deutschen Bank

Die Deutsche Bank kommt mit der Zusammenführung ihres Privat- und Firmenkundengeschäfts mit der Postbank voran. "Schon am kommenden Wochenende werden wir die beiden Gesellschaften rechtlich fusionieren", sagte der neue Vorstandschef Christian Sewing auf der Hauptversammlung der Deutschen Bank in der Frankfurter Festhalle.

Telekom koppelt künftige Dividendenentwicklung an bereinigtes EPS

Die Deutsche Telekom ändert die Richtschnur für die Entwicklung künftiger Dividenden. War die Dividendenentwicklung bis 2018 einschließlich an die Entwicklung des freien Cashflow gekoppelt, soll sie ab 2019 der Entwicklung des bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) folgen.

Elliott will bei Thyssenkrupp als Aktionär Druck machen

