DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Einzelhandelsumsätze erholen sich im April

Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien haben sich im April von einem Schlechtwettereinbruch im März erholt und signalisierten damit ein positives Signal für die Wirtschaft nach den schwachen Daten der vergangenen Monate. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April im Vergleich zum März um 1,6 Prozent, teilte das Statistikamt mit. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen, die einen Anstieg von 0,8 Prozent prognostiziert hatten.

Großbritannien will Ruf als Geldwäschehauptstadt loswerden

Ein neuer Bericht aus dem britischen Unterhaus fordert Maßnahmen gegen den Fluss russischen Schwarzgeldes nach Großbritannien. Es ist das erste Mal, dass man sich parteiübergreifend einig ist, dass die russische Korruption für das Königreich zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden ist. Der Bericht besagt, dass russische Oligarchen ihre schmutzigen Gelder in London nicht nur waschen, sondern sie auch einsetzen, um auf Anweisung des Kremls westliche Demokratien zu untergraben.

Italiens designierter Regierungschef Conte stellt Kabinett zusammen

Nach seiner Nominierung als Italiens Ministerpräsident beginnt der parteilose Jurist Giuseppe Conte am Donnerstag mit der Zusammenstellung seiner Regierungsmannschaft. Conte, der von Präsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, will sein Kabinett "in den "kommenden Tagen" präsentieren. Als gesetzt gelten die Chefs der beiden Koalitionspartner. Italienischen Medien zufolge ist der Lega-Vorsitzende Matteo Salvini als Innenminister vorgesehen. Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio soll demnach das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung übernehmen.

NordLB: Italien auf dem Weg ins finanzpolitische Chaos

Der NordLB schwant nichts Gutes von der politischen Entwicklung in Italien. "Die Regierungsbildung in Italien kann den Weg ins finanzpolitische Chaos in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone bahnen", warnt Analyst Jens Kramer. "Das Zusammenwürfeln abstruser populistischer Phantasien in dem ausgehandelten Regierungsprogramm und ein unerfahrener und absehbar am Gängelband der beiden eigentlichen Protagonisten agierender Ministerpräsident lassen nichts Gutes ahnen."

EZB-Vize: Anstieg italienischer Staatsanleiherenditen ist signifikant

EZB-Vizepräsident Vitor Constancio hat sich beunruhigt über die Ausgabenpläne der sich formierenden neuen Regierung Italiens geäußert. "Der Anstieg der italienischen Staatsanleiherenditen ist signifikant", sagte Constancio bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Italien sollte sich an die europäischen Fiskalregeln halten, das läge in seinem eigenen Interesse.

EZB-Vize sieht Potenzial für Korrektur an Staatsanleihemärkten

Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Vitor Constancio, sieht die Gefahr einer Korrektur an den Staatsanleihemärkten. Bei der Vorstellung des aktuellen Finanzstabilitätsberichts der EZB in Frankfurt sagte Constancio: "Die Korrektur könnte tatsächlich passieren." Er verwies darauf, dass die Laufzeitenprämien für diese Papiere sowohl in den USA als auch im Euroraum nahe null lägen.

Protokoll: EZB-Rat sieht erhöhte Unsicherheit für Wachstumsausblick

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist bei seinen Beratungen am 26. April 2018 unsicherer als zuvor über den Ausblick für das Wirtschaftswachstum des Euroraums gewesen. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Protokoll der Beratungen hervorgeht, maß er den vor der nächsten Ratssitzung im Juni anstehenden Aktivitätsdaten eine hohe Bedeutung für den weiteren Gang der Geldpolitik bei. Die bisher für Mai veröffentlichten Daten haben enttäuscht.

EZB: Risikoneigung in meisten Finanzmärkten nimmt zu

Die Risiken für die Finanzstabilität des Euroraums sind nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) weiterhin niedrig, was vor allem an den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen liegt. Wie aus dem Finanzstabilitätsbericht der EZB hervorgeht, hat jedoch die Risikoneigung in den meisten Sektoren des Finanzmarkts zugenommen. "Niedrige Risikoprämien und Anzeichen einer erhöhten Risikoneigung in den meisten Finanzmärkten erfordern große Aufmerksamkeit", heißt es in dem Bericht.

EU-Kommission will mit neuen Staatsbonds Finanzrisiken in Eurozone senken

Die EU-Kommission will mit der Einführung gebündelter Staatsanleihen die Finanzrisiken in der Eurozone senken. Die Behörde schlug vor, "ungerechtfertigte regulatorische Hindernisse" für sogenannte mit Staatsanleihen besicherte Wertpapiere zu beseitigen. Damit solle erreicht werden, dass Investmentfonds, Versicherungen und Banken ihre Investitionen bei Staatspapieren besser über die Währungsunion verteilen könnten. Die Behörde wies Kritik zurück, dass dies zu "Eurobonds durch die Hintertür" und einer Vergemeinschaftung von Schulden führen werde.

Trump stößt Autokonzerne mit Zolldrohungen vor den Kopf

In Japan schrillen wegen der angedrohten US-Importzölle auf Autos die Alarmglocken. Sie könnten Japans Wirtschaft hart treffen und die Branche global schwer aus der Spur bringen. Die US-Pläne, die einen Strafzoll von bis zu 25 Prozent beinhalten, folgen auf die Handelsschlacht um Stahl und Aluminium. Sie bringen die USA auf Konfrontationskurs mit zwei seiner wichtigsten Verbündeten, nämlich Japan und Deutschland, die beide stark von Autoexporten abhängen.

Deutsche Autoindustrie wegen Trumps Zolldrohung in Sorge

Die mögliche Einführung von Importzöllen in den USA hat bei den deutschen Fahrzeugherstellern Verunsicherung ausgelöst. "Die deutsche Automobilindustrie beobachtet die aktuelle Entwicklung aufmerksam und mit Sorge. Eine Erhöhung der Zollschranken sollte vermieden werden", erklärte der Präsident des Branchenverbandes VDA, Bernhard Matthes. Wegen der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump komme der Schritt aber nicht mehr überraschend.

DIHK-Präsident: US-Ankündigung zu Autozöllen schon fast Provokation

Mit harscher Kritik hat der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) auf die Ankündigung der USA reagiert, die Zölle auf Autos erhöhen zu wollen. "Die Ankündigung der US-Regierung, Zölle auf Automobile stark erhöhen zu wollen, ist ein weiterer Schlag ins Kontor unserer Wirtschaftsbeziehungen", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Aspekte der nationalen Sicherheit als Begründung anzuführen, sei konstruiert und an den Haaren herbeigezogen. "Wir müssen das schon fast als Provokation werten."

EU-Kommission: Prüfung von Autozöllen durch USA "schwer zu verstehen"

Die EU-Kommission hat mit Unverständnis auf die durch US-Präsident Donald Trump eingeleitete Prüfung von höheren Einfuhrzöllen auf Autos reagiert. "Es ist sehr schwer vorstellbar", dass Autoeinfuhren "irgendeine Art von Bedrohung für die nationale Sicherheit schaffen", sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen in Brüssel. Solche Zölle würden auch gegen die Vorgaben der Welthandelsorganisation WTO verstoßen. Deshalb sei die Entscheidung "sehr schwer zu verstehen."

CDU-Wirtschaftsrat fordert Mittelstandsklausel beim Datenschutz

Der Wirtschaftsrat der CDU hat eine Mittelstandsklausel für die ab Freitag geltende EU-Datenschutzgrundverordnung gefordert, um einer aus Sicht der Unternehmen überbordenden Bürokratie einen Riegel vorzuschieben. Das Inkrafttreten der Bestimmungen sehe man "mit großer Sorge", erklärte Generalsekretär Wolfgang Steiger. "Die meisten mittelständischen Unternehmen sind überhaupt nicht vorbereitet auf diese 'Stunde Null' im Datenschutzrecht", klagte er.

Böckler-Stiftung sieht Risiken für Firmen durch Vermögensverwalter

Die Hans-Böckler-Stiftung hat vor den Gefahren eines steigenden Engagements von Vermögensverwaltern bei deutschen Unternehmen gewarnt. Damit seien "Risiken für Beschäftigteninteressen und Wettbewerb" verbunden, erklärte die gewerkschaftsnahe Stiftung in einer Studie ihres Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung.

IAB: Tarifbindung in Deutschland nimmt weiter ab

Der Anteil der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben ist nach einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) seit 1996 deutlich zurückgegangen. Arbeiteten damals in Westdeutschland 70 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Branchentarifvertrag, waren es im Jahr 2017 nur noch 49 Prozent. In Ostdeutschland sank der entsprechende Anteil der Beschäftigten von 56 auf 34 Prozent.

Antragszahlen bei der Rente mit 63 überschreiten Millionengrenze

Die Gesamtzahl der Anträge auf Rente mit 63 hat im April die Millionengrenze überschritten. Seit der Einführung der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren im Juli 2014 wurden bis Ende April dieses Jahres 1.005.777 neue Anträge registriert, wie das Bundesarbeitsministerium in Berlin mitteilte. Im gleichen Zeitraum wurden 985.299 Anträge bewilligt.

Chamenei schließt weitere Kontakte des Iran mit den USA aus

Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat allen weiteren Kontakten mit den USA eine Absage erteilt. Der Bruch des internationalen Atomabkommens mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump habe gezeigt, dass "die Regierung der Islamischen Republik mit Amerika nicht interagieren kann", sagte Chamenei in einer Rede. "Warum? Weil sich Amerika nicht an seine Versprechen hält."

Ermittler: Rakete bei MH17-Abschuss stammte von russischer Militärbrigade

Fast vier Jahre nach dem Abschuss von Flug MH17 über der Ostukraine haben internationale Ermittler die Rakete einer russischen Militärbrigade zugeordnet. Die von den Niederlanden geleitete Untersuchungskommission sei zu dem Schluss gekommen, dass die Rakete vom Typ Buk-Telar, mit der die Passagiermaschine von Malaysia Airlines im Juli 2014 abgeschossen wurde, von der 53. Flugabwehrbrigade im russischen Kursk "stammte", erklärte der Ermittler Wilbert Paulissen in Utrecht. "Die 53. Brigade ist Teil der russischen Streitkräfte", fügte er hinzu.

Berichte: Nordkorea zerstört sein Atomtestgelände

Nordkorea hat sein Atomtestgelände unbrauchbar gemacht. Das berichteten ausländische Journalisten, die am Donnerstag bei der von Pjöngjang angekündigten Zerstörung des Testgeländes dabei sein durften. "Es gab eine riesige Explosion", berichtete Tom Cheshire vom Sender Sky News. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, es habe über den Tag hinweg eine ganze Reihe von Explosionen gegeben.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Mai 109 (Apr: 109)

Frankreich/Geschäftsklima Mai PROGNOSE: 108

Schweden Apr Erzeugerpreise +0,6% gg Vormonat

Schweden Apr Erzeugerpreise +4,9% gg Vorjahr

GB/Einzelhandelsumsatz Apr +1,6% gg Vm; +1,4% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Apr PROG: +0,8% gg Vm; -0,3% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Apr +1,3% gg Vm; +1,5% gg Vj

