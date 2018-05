Büdelsdorf (ots) - mobilcom-debitel erweitert seine Kooperation mit Fairphone ab sofort von 40 auf insgesamt 150 Shops deutschlandweit und bekräftigt die gute und enge Partnerschaft mit dem niederländischen Smartphone-Hersteller.



Die Nachfrage nach Smartphones, die nach umweltbewussten und nachhaltigen Kriterien hergestellt werden, steigt insbesondere im städtischen Raum stetig an. mobilcom-debitel nimmt dies zum Anlass, um seine bereits seit langer Zeit bestehende und gut funktionierende Kooperation mit dem niederländischen Smartphone-Hersteller Fairphone weiter auszubauen. Ab sofort bietet der Digital-Lifestyle-Provider das Fairphone 2 in mehr als 150 mobilcom-debitel Shops deutschlandweit an. Zusätzlich ist das begehrte Smartphone online unter www.mobilcom-debitel.de erhältlich.



"Fairphone hat gezeigt, dass es möglich ist, ein modernes Smartphone sozial- und umweltverträglich herzustellen. Mit dem Fairphone 2 erweitern wir unser Angebot um eine attraktive Alternative für Käufer, die sich bewusst für ein nachhaltigeres Smartphone entschieden haben. Wir freuen uns daher sehr über die Ausweitung der Vertriebskooperation zwischen mobilcom-debitel und Fairphone mit dem Ziel, diese auch künftig weiter voranzutreiben", erklärt Rickmann von Platen, Geschäftsführer der mobilcom-debitel GmbH.



Das Fairphone 2 besticht durch sein robustes Design und den modularen Aufbau, der es ermöglicht, die Bestandteile einfach selbst zu reparieren und auszutauschen. Damit verbunden ist eine deutlich höhere Lebensdauer, was wiederum Ressourcen und Umwelt schont. Zudem verwendet das Unternehmen Mineralien, die aus konfliktfreien Förderstätten stammen, was dafür sorgt, dass die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung verbessert werden. Gründe genug für mobilcom-debitel, um das außergewöhnliche Smartphone als deutschlandweit einziger Partner mit stationärem Handel anzubieten.



mobilcom-debitel bietet das Fairphone 2 32 GB ab 519,99 Euro in den Farben White und Indigo Blue an. In puncto Qualität lässt das Device nahezu keinen Wunsch offen. Das Smartphone mit 5-Zoll Full HD LCD-Display bietet eine 12 MP Kamera, ein Android-Betriebssystem, zwei SIM-Slots, erweiterbaren Speicher und einen austauschbaren Akku.



Das Fairphone 2 ist sowohl online unter www.mobilcom-debitel.de als auch in derzeit 150 Shops des Digital-Lifestyle-Providers erhältlich. Dabei haben Kunden die Möglichkeit, Versandkosten zu sparen. Während des Bestellprozesses kann das Fairphone 2 per "Deliver to Store" in eine Wunschfiliale gesendet und dort abgeholt werden.



Alle Details finden Interessierte unter www.mobilcom-debitel.de. Den richtigen regionalen Ansprechpartner gibt es unter www.md.de/shopfinder.



