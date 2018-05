Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes am sich Donnerstag nach dem Vortagesrutsch etwas gefangen. Der EuroStoxx 50 kletterte am Vormittag um 0,26 Prozent auf 3550,98 Punkte. In Paris gewann der CAC-40 0,38 Prozent auf 5586,75 Punkte. Der FTSE 100 stabilisierte sich in London um 0,10 Prozent auf 7796,49 Punkte.

Besonders gefragt waren Papiere aus den Bereichen Technologie und Chemie - letztere ...

