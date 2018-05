Essen (ots) -



Als Influencer und/oder Blogger muss man einiges draufhaben. Die richtigen Themen finden, gute Stories erzählen, professionelle Fotos schießen - und am allerwichtigsten - überhaupt mit seinen Inhalten auf den verschiedenen Social Media-Plattformen gefunden werden. Zu diesem Thema gibt es viele Tipps und Kniffe, von denen selbst Influencer mit einer Followerzahl von über 100 Tausend profitieren. Social Media-Profi Svenja Walter leitete den Workshop in München, zu dem 15 ausgewählte Mitglieder des DEICHMANN Influencer Clubs eingeladen worden waren.



"Ich möchte all mein Insider-Wissen, das ich mir in jahrelanger Arbeit angeeignet habe, heute komprimiert an jeden einzelnen von Euch weitergeben!", so Svenja Walter, die regelmäßig große Unternehmen und Verlage in Sachen Social Media berät. Von der Keywordrecherche über Suchmaschinenoptimierung bis hin zu Grafik- und Video-Erstellung - in allen Bereichen gab es eine brandaktuelle Beratung und praktische Anleitung zu Verbesserungen.



Begeisterung bei Influencern war groß



Die Begeisterung bei den Influencern war dementsprechend groß. "Der Support, den wir hier für unsere eigene Performance bekommen ist genial - das hab ich in der Form noch nirgends erlebt", so eine Teilnehmerin. "Das ist ein toller Auftakt für die Workshop-Reihe, ich bin gespannt, welche Seminare noch folgen", freute sich eine andere.



Der DEICHMANN Influencer Club ist eine Plattform für ausgewählte Blogger und Influencer, die hierbei von einem umfangreichen Netzwerk, Kooperationsmöglichkeiten und Einblicken in die Welt der Schuhmode bei Europas größtem Schuheinzelhändler profitieren.



Für potenzielle Bewerber ist wichtig, dass sie sich mit DEICHMANN identifizieren können. Eine kreative Ader, originelle Bildsprache und sprachliches Talent zeichnen zukünftige Club-Mitglieder ebenso aus wie die Begeisterung für Fashion und Lifestyle.



Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Gründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 39.000 Mitarbeiter. Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppe vertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), in den Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack Room Shoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zur Unternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Zum Unternehmen gehört auch die Snipes-Gruppe mit Filialen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien und Italien.



