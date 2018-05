Schwalbach am Taunus (ots) -



Sympathisch, optimistisch und immer fröhlich - ganz Stefanie Giesinger eben. Ab Mai 2018 verkörpert sie das Venusgefühl und wird das neue Gesicht der Marke.



Seit dem Sieg bei "Germany's next Topmodel" ging Steffis Karriere steil nach oben. Heute zählt sie mit 3,2 Millionen Followern zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands, bereist die ganze Welt und arbeitet erfolgreich als Model. Dabei ist sie natürlich immer perfekt gepflegt und top gestylt. Dabei sind ihre langen, wunderschönen und seidig-glatten Beine ihr Markenzeichen. Kein Wunder, denn sie schwört seit Jahren auf Gillette Venus: "Seit ich denken kann, rasiere ich mich mit den Produkten von Gillette Venus. Sie passen sich einfach ideal den Bedürfnissen von Frauen an", so das Model aus Kaiserslautern. Mit Stefanie Giesinger hat Gillette Venus die perfekte Markenbotschafterin gefunden, die mit ihrer lebensfrohen, selbstbewussten und authentischen Persönlichkeit das Venusgefühl lebt und perfekt verkörpert.



Wandelbar, vielseitig und authentisch



Auf den Laufstegen der Welt, aber auch privat ist Steffi eine echte Fashionista. Abwechslungsreiche Looks prägen die Social-Media-Postings des Models - ob in Swimwear am Strand, casual in zerrissenen Jeans oder elegant im Minidress. Steffi nimmt ihre Follower mit und lässt sie an ihrem Leben teilhaben, oft sehr nah, mutig, fröhlich und persönlich. "Starke, selbstbewusste Frauen, die sich in ihrer Haut wohlfühlen, inspirieren und motivieren mich. Sie spiegeln das Venusgefühl wieder und es freut mich, wenn ich das auch mit einer ordentlichen Portion Lebensfreude nach außen transportieren kann", sagt Steffi.



So abwechslungsreich Steffis Leben ist, so vielseitig ist die Produktpalette von Gillette Venus. Der Gillette Venus Swirl passt sich perfekt den Konturen an und erwischt jedes Härchen, besonders an so schwierigen Stellen wie dem Knie. Für unterwegs greift Steffi gerne zum Gillette Venus Embrace Snap, weil er so platzsparend und handlich ist. Perfekt für Reisen.



Auf ihren Reisen ist sie oft in warmen Ländern und verbringt dort die Zeit am liebsten am Strand: "Wenn ich mir einen Ort aussuchen dürfte, an dem ich den Rest meines Lebens verbringen könnte, wäre es definitiv ein Plätzchen am Strand. Im Sommer sind die Outfits schöner und man ist einfach glücklicher, wenn die Sonne scheint und man Sand zwischen den Zehen hat."



