General Electric hat in den vergangenen Wochen eine schöne Performance hingelegt. Das wiederum ist für Chartanalysten ein deutliches Signal dafür, dass es in den nächsten Wochen eine weitere Aufwärtsfahrt bis fast 15 Euro geben kann. Dies würde einem Aufschlag in Höhe von mehr als 20 % entsprechen, der bis vor kurzem kaum zu erwarten war.

Konkret: Übergeordnet befindet sich die Aktie noch immer im Abwärtstrend. Dabei gelang jedoch seit Ende März ein kurzfristiger starker Aufwärtsmarsch. ... (Frank Holbaum)

