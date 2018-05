Auf der Autobahn 2 bei Braunschweig ist am Donnerstagmorgen ein Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, drei Beteiligte erlitten leichtere Verletzungen, teilte die Polizei mit.

An einem durch eine Baustelle bedingten Stauende kurz vor der Abfahrt Braunschweig-Flughafen hatte der Lkw-Fahrer die Situation zu spät erkannt war auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der Mann in dem völlig zerstörten Führerhaus eingeklemmt - er verstarb noch an der Unfallstelle. In der Folge kollidierten im rechten und mittleren Fahrstreifen mehrere Fahrzeuge. Insgesamt waren vier Lkw und zwei Pkw in den Unfall verwickelt.

Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Hannover gesperrt.