niiio finance group AG schließt erfolgreich Kapitalerhöhung über 4,2 Mio. Euro ab - Vorstand bedankt sich für das Vertrauen der Anleger

24.05.2018 / 14:27

Die deutlich gestärkte Finanzbasis ermöglicht weiteres, gezieltes Unternehmenswachstum und die Weiterentwicklung bestehender und neuer Softwarelösungen für Banken und Vermögensverwalter * Investition namhafter Kapitalgebern, wie u.a. die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg mit 2 Mio. EURO und die Scherzer AG; auch bestehende Investoren wie die PEN GmbH machen von ihrem Bezugsrecht Gebrauch * Kapitalerhöhung ermöglicht Ausbau des Geschäfts in Deutschland sowie Produktweiterentwicklungen im Bereich der niiio-Robo-Advisor-Suite und Blockchain Legitimations-App CEO Johann Horch: "Wir bedanken uns als Erstes ausdrücklich für das Vertrauen unserer Investoren und Aktionäre und deren Bereitschaft, unseren Wachstumskurs und unsere Visionen zu unterstützen. Mit dem neuen Kapital können wir unsere rasante Expansion deutschlandweit wie geplant fortsetzen", so Horch. "Am Ende sollten unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter von den geplanten Initiativen profitieren." Die niiio finance group AG hat die bei der Hauptversammlung am 01.12.2017 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich umgesetzt und die Platzierung von Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung nun abgeschlossen. Das Unternehmen beziffert den Bruttoemissionserlös im Rahmen des öffentlichen Angebotes auf 4,2 Mio. Euro. Gespräche mit institutionellen Investoren über weitere Aktienplatzierungen werden aktuell vom Unternehmen geführt. Johann Horch zeigt sich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis: "Mit den neuen Finanzmitteln und der Stärkung unserer Eigenkapital-Basis haben wir die Weichen für weiteres Wachstum gestellt. Vor allem verbinden wir hiermit die Einstellung von qualifiziertem Personal. Dies sichert uns die erfolgreiche und reibungslose Abwicklung anstehender Großaufträge, die bereits vom Hauptaktionär der niiio finance group AG, der DSER GmbH, abgeschlossen wurden. Auch der bei zahlreichen Banken und Vermögensverwaltern bereits in unterschiedlicher Ausprägung im Einsatz befindliche niiio-Robo wird eine neue, noch professionellere Oberfläche mit zusätzlichen Funktionalitäten bekommen. Per Drag- und Drop kann so jede Vermögensverwaltung ihren eigenen White-Label-Robo-Advisor über eine digitale Vermögensverwaltungsplattform zum Einsatz bringen. Im Bereich Blockchain ist die Entwicklung der Legitimations-Applikation nun soweit fortgeschritten, dass im nächsten Schritt die finalen Prüfungen der regulatorischen Anforderungen abgeschlossen werden sollen. Das Entwickler-Team rund um den verantwortlichen Vorstand Axel Apfelbacher soll kurzfristig aufgestockt werden und arbeitet zudem an der Entwicklung einer Blockchain-Infrastruktur für digitales Plattformgeschäft.

