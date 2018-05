Pilsen (ots) - Das Münchner Chemieunternehmen WACKER hat sich entschieden, von ISDN zu einer neueren Technologie für die Kommunikation mit Lieferanten überzugehen und gleichzeitig den EDI-Anbieter zu wechseln. Zum neuen Partner wurde Aimtec mit seinem ClouEDI-Service.



Zwtl.: Von der Hardware zur Dienstleistung



Weil ISDN-Unterstützung in Deutschland zum Jahresende 2018 ausläuft, suchte Wacker Chemie AG eine neue Lösung als Ersatz für ihren on-premise Server und den Teil der Anbindung, die der bestehende EDI-Anbieter zur Verfügung stellte. Wacker entschied sich, mit Aimtec zusammen zu arbeiten und ClouEDI zu implementieren - EDI als Dienstleistung.



ClouEDI ermöglicht den Kunden den Austausch verschiedener Datentypen mit Geschäftspartnern auf verschiedenen Kommunikationswegen, ohne die Notwendigkeit einer eigenen Hardware-Ausstattung. Die Nutzer können den Stand der Übertragung und Umwandlung ganz einfach über das Portal my.clouedi kontrollieren. Der Dienst hat eine klar vorgegebene Preisliste, was es den Kunden ermöglicht, die Projektkosten im Vorlauf zu berechnen. Als einziges tschechisches Unternehmen nutzt Aimtec die Dienste der AWS Datenzentren (Amazon Web Services) in Deutschland.



Zwtl.: Schnell und zuverlässig



Das Pilotprojekt für WACKER war auf drei Monate geplant, inklusive des Mappings und der Anbindung von sechzehn Lieferanten. Schlüssel zum Erfolg waren die Expertise und das breite Spektrum an vorbereiteten Kommunikationsprotokollen bei Aimtec zusammen mit professionellem Projektmanagement bei Wacker.



"Für Aimtec haben wir uns für wegen ihrer Expertenkenntnisse im Bereich EDI und ihres innovativen Ansatzes entschieden. Mit ClouEDI haben wir unsere Prozesse auf ein höheres Niveau gebracht. Während der Pilotphase haben beide Teams Professionalität und Hingabe an die Sache gezeigt", meint Herbert Hangöbl (Manager E-Business, Wacker Chemie). Dank der Erfahrungen aus dem Pilotprojekt planen beide Seiten eine Erweiterung der Zusammenarbeit im Jahr 2018.



Zwtl.: Wacker Chemie AG



WACKER ist ein global agierendes Chemieunternehmen mit 13 800 Beschäftigten. Der jährliche Umsatz bewegt sich auf dem Niveau von 4,92 Mrd. Euro (Stand 2017). Es betreibt 23 Produktionsstandorte, 21 technische Zentralen und 50 Geschäftsstellen auf der ganzen Welt.



Zwtl.: AIMTEC a.s.



Wir helfen der Industrie bei der Digitalisierung. Wir bringen Spitzenexpertise bei der Beratung in der Produktion und Logistik und einen einzigartigen Ansatz bei der Implementierung der eigenen Softwarelösungen ein. Seit über zwanzig Jahren sind wir auf die Digitalisierung der Produktion und der Logistik spezialisiert. Wir sind der Überzeugung, dass wir mit den neuen digitalen Technologien und Ansätzen ein Standard-Implementierungsprojekt in ungefähr einem Drittel der aktuell benötigen Zeit bewältigen. Wir arbeiten für Kunden auf der ganzen Welt, in unterschiedlichen Kulturen und mit unterschiedlichen Lösungsansätzen. Wir haben die Vision einer Welt, in der Führungskräfte ihr Unternehmen mit Hilfe unserer Top-Expertise und innovativen Softwarelösungen nahezu selbstständig in die digitale Zukunft führen können.



[www.aimtecglobal.com] (http://www.aimtecglobal.com/)



Rückfragehinweis: Zdenka Linkova Marketing Content Manager E-Mail: Zdenka.Linkova@aimtecglobal.com Tel.: +420 725 819 104



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31236/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: AIMTEC a.s. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130572 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130572.rss2