Der Speicherspezialist NetApp Inc. (ISIN: US64110D1046, NASDAQ: NTAP) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 40 US-Cents für das erste Quartal des Fiskaljahres 2019 an. Im letzten Quartal wurden 0,20 US-Dollar ausbezahlt. Die Ausschüttung erfolgt am 25. Juli 2018 (Record date: 6. Juli 2018). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,60 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 66,79 US-Dollar (Stand: 23. Mai ...

