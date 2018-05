Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt baut am Donnerstagvormittag seine Gewinne weiter aus. Damit entfaltet sich die hiesige Börse im Einklang mit anderen europäischen Aktienmärkten. Für positive Stimmung sorgt das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung. Diese zerstreute Befürchtungen der Anleger über aggressivere Zinserhöhungsschritte des Fed. Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für weitere Impulse sorgen. Die Themen Geld- und Handelspolitik würden derzeit von den Marktteilnehmern nicht mehr so schwarz beurteilt wie noch vor einiger Zeit, meinte ein Händler.

Selbst nach den von den USA in Richtung Europa ausgehenden Drohung, Strafzölle auf Autoimporte erheben zu wollen, scheine der schwelende Handelskonflikt etwas an Schrecken verloren zu haben. Auf dem Börsenparkett werde auf jeden Fall davon ausgegangen, dass sich die beiden Parteien schon irgendwie einigen werden, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Andere Marktteilnehmer weisen aber darauf hin, dass die Risiko-Aversion der Anleger rasch wieder zunehmen könnte - zumal noch ungewiss bleibe, ob die politische Entwicklung in Italien zu einem grösseren Problem für die Europäische Union werden könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt bis um 10.50 Uhr 0,47 Prozent auf 8'835,94 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) klettert 0,43 Prozent auf 1'464,22 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...