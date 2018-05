Nach der leichten Stabilisierung vom Vortag zeichnen sich an der Wall Street am Donnerstag erneute Verluste ab. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart knapp 0,3 Prozent tiefer auf 24 820 Punkte.

Bereits an den Börsen in Japan und China waren die Anleger weiter in die Defensive gegangen. In Europa schmolzen zwischenzeitliche Gewinne inzwischen ebenfalls zusammen. Nach der jüngsten Entspannung des internationalen Handelsstreits durch eine Annäherung zwischen den USA und China hat US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer gegossen. Autowerte in Asien und Europa gerieten unter Druck - Papiere von General Motors und Ford legten dagegen vorbörslich zu.

Für die Aktien von Best Buy ging es dagegen um gut 2 Prozent abwärts. Der Elektronikhändler überzeugte zwar mit den Ergebnissen des abgelaufene Quartal. Der für das laufende Quartal avisierte Gewinn liegt jedoch eher am unteren Rand der Analystenschätzungen.

Die Papiere von Celgene legten dagegen zu. Der Krebsspezialist weitet sein bestehendes Aktienrückkaufprogramm aus./ag/mis

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

