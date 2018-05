Am Freitag kommen zum ersten Mal die Unterzeichnerstaaten des Atomabkommens ohne die USA zusammen. Vorher stellt Iran noch Bedingungen.

Kurz vor Beratungen zur Rettung des Atomabkommens erhöht der Iran den Druck auf die Europäer, wirtschaftliche Nachteile für das Land nach den Ausstieg der USA aufzufangen. Europa müsse unter anderem die Konsequenzen der US-Ölsanktionen ausgleichen, indem es selbst iranisches Öl kaufe, forderte Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei.

Diplomaten aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland wollen am Freitag in Wien darüber beraten, wie das Abkommen ohne die USA am Leben gehalten werden kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr chinesischer Kollege Li Keqiang stellten sich am Donnerstag in Peking hinter die Vereinbarung. Eine Annäherung zwischen den USA und den Europäern zeichnet sich dagegen auch nach dem Besuch von Außenminister Heiko Maas in Washington nicht ab.

Chamenei stellte sieben Bedingungen für den Verbleib seines Landes im Atomabkommen. Unter anderem verlangte er, europäische Banken müssten den Handel mit dem Iran absichern. Zudem müssten die Europäer versprechen, keine neuen Verhandlungen über das Raketenprogramm seines Landes und die Rolle der Islamischen Republik im Nahen Osten anzustreben. Genau dies fordern die USA jedoch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...