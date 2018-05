Der Manager des britischen Aktionärsberaters Hermes spricht über die Kompetenz deutscher Aufsichtsräte und über den Dialog mit Investoren.

Wenn er spricht, hören deutsche Aufsichtsratschefs zu: Hans-Christoph Hirt gilt hierzulande als einer der einflussreichsten Fondsmanager und Aktionärsberater. Von London aus vertritt der Niedersachse seit 14 Jahren die Interessen des britischen Pensionsfonds Hermes und anderer großer Aktionäre.

Stets bedächtig und sachlich, aber inhaltlich knallhart hat der 45-Jährige im vergangenen Jahrzehnt durch viele Gespräche mit Aufsichtsräten und Auftritte auf den Hauptversammlungen deutscher Unternehmen die Aufsichtskultur in Deutschland umgekrempelt. Mit öffentlicher Kritik und Kampagnen gegen Missmanagement und schlechte Kontrolle hat er dazu beigetragen, das deutsche System zu revolutionieren.

Mit dem Handelsblatt trifft sich der wie immer leise und nachdenklich auftretende Manager auf eine Limonade in einem Frankfurter Café, um über die Kompetenz deutscher Aufsichtsräte zu sprechen.

Herr Hirt, deutsche Aufsichtsräte kommen zunehmend ins Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik. Sind sie ihrer Aufgabe noch gewachsen?Bei einzelnen Unternehmen könnte die Leistung der Kontrolleure sicherlich besser sein. Da kommen zwei Dinge zusammen: Die Anforderungen sind deutlich gestiegen, und manche Firmen sind in einer schwierigen Lage.

Wenn man sich Chaos-Unternehmen wie die Deutsche Bank oder Volkswagen anschaut, könnte man den Eindruck haben, dass diese nicht mehr die richtigen Aufsichtsräte haben.Jeder Fall ist da sicherlich anders. Generell nehme ich aber wahr, dass die Arbeit professioneller und intensiver wird.

Die Aufsichtsräte investieren heute deutlich mehr Zeit und sind besser auf ihre Aufgaben vorbereitet als früher. Dennoch ist ihr Image schlechter denn je. Warum?Das liegt nicht zuletzt daran, dass Aufsichtsräte heute deutlich präsenter in den Medien sind als früher. Dadurch werden sie stärker mit dem Erfolg oder auch den Fehlschlägen eines Unternehmens in Verbindung gebracht. Und da die Aktionäre mittlerweile über die Vergütungsstrukturen abstimmen dürfen, rückt der dafür verantwortliche Aufsichtsratschef noch stärker an die Öffentlichkeit.

Diese Medienpräsenz scheint zu hektischem Aktionismus zu führen. Zuletzt war das beim abrupten Austausch sowohl des VW-Chefs als auch des Deutsche-Bank-CEOs zu beobachten. Sind Aufsichtsräte nur noch Getriebene, die viel zu kurzfristig auf Investorenlaunen und Medienberichte reagieren? Es ist ja durchaus sinnvoll, dass Aufsichtsräte ihre Rolle aktiv wahrnehmen. Und die Bestellung und Abberufung von Vorständen ist da eine ganz zentrale Aufgabe. Das sehe ich grundsätzlich nicht negativ.

Sind die Aufsichtsräte heute generell gewillter, auf die Meinung der Investoren zu hören als noch vor zehn Jahren?Auf jeden Fall gibt es einen viel intensiveren und konstruktiveren Dialog als früher. Die Aufsichtsräte hören durchaus zu, wenn man sinnvolle Argumente hat.

Warum wurden dann im vergangenen Jahr die Wünsche der Investoren für die Bonussysteme so oft ignoriert? Von Munich Re bis zu SAP gab es gleich mehrere Fälle mit Abstimmungsniederlagen oder zumindest Denkzetteln.Das Bonusthema ist ein Spezialfall, weil in Deutschland nicht jedes Jahr darüber abgestimmt werden muss. Daher haben einige Aufsichtsräte zum Thema nicht sehr intensiv kommuniziert, während sich gleichzeitig die ...

