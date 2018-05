IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.: NanoSphere Health Sciences beauftragt Gravitas Securities und gewährt Optionen

DENVER (24. Mai 2018) - Das führende Biotechnologie-Unternehmen NanoSphere Health Sciences, LLC (CSE: NSHS) (OTC: NSHSF) wird in Zukunft die Finanzberatung durch Gravitas Securities Inc. (Gravitas) in Anspruch nehmen. NanoSphere möchte weiterhin bekanntgeben, dass das Unternehmen Direktoren, Führungskräften und Beratern insgesamt 3.165.555 Optionen zu einem Preis von 0,65 Dollar gewährt hat.

Gravitas wird im Laufe eines Jahres eine Reihe von Dienstleistungen für NanoSphere übernehmen, darunter die Bereitstellung von Informations- und Beratungsleistungen zu den Kapitalmärkten, finanzielle und operative Analysen des Unternehmens, das Steigern der Marktbekanntheit des Unternehmens bei einem breiten Netzwerk von Investoren in ganz Nordamerika sowie Empfehlungen zu Kapitalanforderungen und strategischen Geschäftsentscheidungen.

NanoSphere Health Sciences hat sich schnell zu einem führenden Anbieter für Nanopartikel als Arzneiträgersystem entwickelt und wurde letzte Woche von Frost & Sullivan im Rahmen der Preisverleihung der Best Practices Awards für Nordamerika mit dem Technology Innovation Award 2018 ausgezeichnet. Seitdem das Unternehmen vor kurzem das Patent für sein bahnbrechendes NanoSphere Delivery System erhalten hat, geht es kontinuierlich bergauf. Dieses Verabreichungssystem transportiert in Lipidmembranen eingeschlossene Inhaltsstoffe innerhalb weniger Minuten durch die Haut und Schleimhäute. Es wird voraussichtlich in einer Vielzahl von Sektoren die Verabreichung von Wirkstoffen wie beispielsweise Pharmazeutika, Wirkstoffkosmetika, Nutrazeutika und Cannabis entscheidend verbessern. Das Unternehmen hat die Technologie bei einer Reihe von Cannabisprodukten mit dem Markennamen Evolve Formulas angewendet, die in Colorado bereits erhältlich sind und demnächst in Kalifornien, Arizona und Nevada eingeführt werden.

Im Zuge der Zusammenarbeit mit Gravitas Securities wird NanoSphere baldige Fortschritte erleben, da sie uns mit einem umfassenden Netzwerk und tiefgreifenden Branchenkenntnissen unterstützen, mit denen das Unternehmen eine breitere Gruppe von Investoren erreichen kann. Gravitas wird NanoSphere in dieser spannenden Entwicklung beratend zur Seite stehen, sagte Robert Sutton, Chairman und CEO von NanoSphere Health Sciences und Evolve Formulas.

Gravitas freut sich, die Aufnahme von NanoSphere Health Sciences in sein Portfolio von Beratungskunden bekannt geben zu können. Durch diese Partnerschaft gelangt Gravitas auf die vordersten Ränge der nicht invasiven Bio-Delivery von Nahrungsergänzungsmitteln und Nutrazeutika in der Pharmakologie und der Veterinärmedizin, sagte Robert Carbonaro, CEO und Head of Investment Banking.

NanoSpheres steht für die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten

NanoSphere hat im Jahr 2015 ein IP-Lizenzierungsprogramm eingeführt und bietet in diesem Rahmen verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten, für die ein strenges Evaluierungsverfahren gilt. Nähere Informationen zum Lizenzierungsprogramm von NanoSphere erhalten Sie unter https://www.nanospherehealth.com/licensing/.

Über NanoSphere

NanoSphere Health Sciences LLC hat sich als Biotechnologiefirma auf die Herstellung des patentierten NanoSphere Delivery System spezialisiert. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Plattform für die Cannabis-, Pharma- und Veterinärbranche, mit der unter Nutzung der Nanotechnologie Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, rezeptfreien Arzneimittel und andere Substanzen biologisch verabreicht werden. Das NanoSphere Delivery System ist eine der bedeutendsten Entwicklungen für die optimierte nicht invasive und nutzerfreundliche Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com.

Über Evolve Formulas

Evolve Formulas ist der Anbieter der weltweit ersten und einzigen wissenschaftlich nachgewiesenen Nanopartikel-Verabreichungsform für Cannabis. Das Vorzeigeprodukt von Evolve, Transdermal NanoSerum, ist eine schnell wirkende transdermale Formel mit nanoverkapseltem Cannabis und Cannabisextrakten. NanoSerum dringt sofort in die Haut ein, um direkte, zielgerichtete Ergebnisse zu liefern, und transportiert auf intelligente Weise ein umfassendes Spektrum an Cannabinoiden und Phytochemikalien zu Rezeptoren im gesamten Körper, um den systemischen Heilungsprozess einzuleiten. Die Produkte von Evolve Formulas nutzen das patentierte NanoSphere Delivery System von NanoSphere Health Sciences. Das NanoSphere Delivery System ist eine revolutionäre Plattform, bei der Nanotechnologie zur biologischen Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln, Nutrazeutika und rezeptfreien Arzneimitteln für die Cannabis-, Pharma- und Tiergesundheitsbranche sowie für andere Anwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über Evolve Formulas erhalten Sie unter https://www.evolveformulas.com/. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Gravitas Securities Inc.

Gravitas Securities ist ein führendes Vermögensverwaltungs- und Kapitalmarktunternehmen, bestehend aus Persönlichkeiten mit taktischem Geschick, die für ihre tiefgreifende Branchenexpertise, ihr kompromissloses Streben nach Spitzenleistungen und ihren Sinn für Integration und Innovation auf internationalem Niveau bekannt sind. Gravitas bietet eine breite Palette an Anlagedienstleistungen für Privat- und Firmenkunden weltweit an und unterhält Filialen in Toronto und Vancouver. In den Vereinigten Staaten ist die Firma durch ihre FINRA-Repräsentanz, Gravitas Capital International, in New York vertreten.

Gravitas Securities Inc. ist ein Mitglied von IIROC und CIPF.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Annahmen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen, die sich auf die Absichten, Pläne, Schätzungen und Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - auf Annahmen beruhen, die nicht gewährleistet werden können, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich in Bezug auf solche Risiken und Unsicherheiten auf ihre eigene Einschätzung zu verlassen und zukunftsgerichteten Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe für deren (mögliche) Abweichung von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen - aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Anlass - bekannt zu geben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

