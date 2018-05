M-Brain, ein weltweit führender Anbieter von Market- und Medien-Intelligence-Lösungen, hat Christian Cedercreutz mit Wirkung zum 13.08.2018 zum Chief Executive Officer berufen.

Cedercreutz hat die Hanken School of Economics in Helsinki mit einem Master of Economics abgeschlossen. Während seiner 20-jährigen Laufbahn bei IBM hatte er mehrere Führungspositionen in fünf verschiedenen europäischen Ländern inne. Er verfügt über weitreichende Erfahrung in der Verkaufsberatung und war im Laufe der Jahre bei der IBM Corporation unter anderem für die Leitung der weltweiten Kundenbeziehungen sowie SW- und HW-Technologiegeschäfte in Finnland zuständig. Zuletzt leitete er das Geschäft mit kognitiven SW-Lösungen (Watson) in Finnland.

Gleichzeitig wird der langjährige CEO und Vorstandsvorsitzende Kim Nyberg von seiner Funktion als CEO zurücktreten. Er und Marjukka Nyberg, Gründerin von M-Brain, werden zum Jahresende aus dem Unternehmen ausscheiden. Sie werden weiterhin dem Vorstand von M-Brain angehören.

"Ich freue mich sehr, das Team von M-Brain Team zu ergänzen. Ich bin überzeugt, dass wir den Wert, den wir unseren Kunden weltweit bieten, weiter steigern und zudem neue Dienstleistungen und Lösungen entwickeln können, die den zukünftigen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. M-Brain bietet eine gute Grundlage, auf der man aufbauen kann, sowie talentierte Mitarbeiter, intelligente Technologieplattformen und ein ausgezeichnetes Branchen- und Kundenverständnis", so Christian Cedercreutz.

"Nach einer langen Karriere im Bereich PR und Kommunikation während des Aufschwungs der Branche hatte ich die Gelegenheit, eine weitere bedeutende Branche Business- und Market-Intelligence mit aufzubauen", sagte Kim Nyberg. "Im Zuge der Entwicklung der Branche in Richtung komplexer KI-basierter Lösungen mussten wir dringend jemanden finden, der über dieses spezielle Wissen verfügt. Gleichzeitig besteht unsere Herausforderung darin, weiter global zu expandieren. Christians starke internationale Vertriebserfahrung ist daher sehr willkommen."

M-Brain bietet mit seinen 400 weltweiten Experten erstklassige Intelligence-Services und -Software. Das Unternehmen verschafft seinen Kunden einen Mehrwert durch die Kombination aus branchenspezifischen "Best Practice"-Kenntnissen und unternehmenseigener Entwicklung künstlicher Intelligenz. In 13 Ländern weltweit unterstützt M-Brain den Betrieb seiner Kunden mit optimierten Intelligence-Lösungen, die es ihnen ermöglichen, Chancen zu nutzen, Risiken zu minimieren und strategische Geschäftsentscheidungen auf der Grundlage objektiver Erkenntnisse zu treffen.

