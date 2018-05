Donald Trump hat das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Er begründet das mit den jüngsten, "feindseligen" Äußerungen Kims.

Die USA haben das für Juni geplante Gipfeltreffen mit Nordkorea abgesagt. US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Brief an den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un, Nordkorea habe zuletzt "ungeheuren Groll und offene Feindseligkeit" gezeigt. Daher sei ein ...

