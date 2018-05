Hannover (ots) - Die Gefahr, dass ein Smartphone zu Boden fällt, ist groß. Umso wichtiger ist es, dieses durch eine Hülle zu schützen. Doch wie sehr schützen Hüllen wirklich? Der Smartphone-Reparatur-Marktplatz Clickrepair kann es in Zahlen fassen.



In einer repräsentativen Umfrage von Clickrepair wurden 5000 Handynutzer zu ihrem Handyschutz befragt. Das Ergebnis: Smartphones gehen ohne eine Schutzmaßnahme fast doppelt so häufig kaputt wie mit Schutz. 29,1 Prozent aller ungeschützten Geräte weisen bei einem Sturz Schäden auf - mit einer Schutzhülle sind es hingegen nur 14,6 Prozent. Das wissen offensichtlich auch die Nutzer, denn acht von zehn Geräten werden mit einer Hülle oder Folie geschützt.



Ist guter Schutz für Smartphones eine Frage des Geschlechts?



83 Prozent der Frauen schützen ihr Smartphone durch Hüllen oder Folien. Auch Männer legen Wert auf guten Schutz: 76 Prozent greifen zu Hüllen für ihr Smartphone. Obwohl Frauen häufiger ihre Smartphones schützen, weisen ihre Geräte mehr Schäden auf als die der Männer.



Welche Hersteller werden am meisten geschützt?



Apple-Nutzer scheinen an ihren iPhones zu hängen: Mit 87 Prozent werden diese am häufigsten geschützt, dicht gefolgt von Huawei und Samsung zu jeweils 82 Prozent. Die Smartphones von Nokia werden hingegen seltener geschützt - lediglich 62 Prozent. Der schwedische Hersteller zeigt dennoch Stärke in Sachen Robustheit: Nur 27 Prozent der ungeschützten Nokia Geräte weisen Schäden bei einem Sturz auf - bei Apple hingegen 32 Prozent. Noch schlechter schneidet Sony mit 37 Prozent ab. Zum Vergleich mit Schutzhülle ist die Anzahl an Sturzschäden bei fast allen Herstellern um die Hälfte geringer.



Clickrepair empfiehlt Smartphones mit einer Hülle zu schützen



Auf dem Markt gibt es viele Varianten von Schutzhüllen: Flipcases, Softcases, Hardcases und Handytaschen. Diese gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Materialen. "Ein guter Schutz muss nicht zwingend teuer sein. Flipcases bieten dabei den größten Schutz, da sie das Smartphone von allen Seiten schützen und so ein möglicher Schaden bei einem Sturz minimiert wird." rät Marco Brandt, Experte von Clickrepair.



Über clickrepair.de:



www.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handys und Smartphones. Mit mehr als 500 Handywerkstätten bundesweit ist clickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys und Smartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größte Vergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. Von Displayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen finden Handy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oder als Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf der Suche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über das clickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit. Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.de reparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defekten mit dem Premium Reparaturschutz absichern. Seit der Verschmelzung zum 1. Januar 2018 mit dem ehemaligen Betreiber Valuecare24 GmbH wird clickrepair.de von der Wertgarantie Beteiligungen GmbH betrieben.



