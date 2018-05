Doch wie steht es überhaupt um die alteingesessenen US-Autobauer? An dieser Stelle nehmen wir uns einmal exemplarisch Ford vor. Insgesamt herrscht seit knapp 15 Jahren in dem Wertpapier von Ford eine grobe Seitwärtsrichtung zwischen grob einen und 19,00 US-Dollar - der niedrigste Kursstand resultiert aus dem Crash aus 2008/2009, sonst läge er um 6,15 US-Dollar. Im Jahr 2013 stieg der Wert des Papiers wieder in den Bereich von rund 18,00 US-Dollar an, nur ein Jahr später etablierten Marktteilnehmer ein erneutes Hoch in diesem Bereich und somit ein Doppeltop.

Seither beherrscht wieder ein langfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen und drückte die Notierungen bis Anfang März dieses Jahres auf ein Niveau von 10,14 US-Dollar runter. Von da an aber konnten Bullen einen Konter aufbauen und eine zwischengeschaltete Erholung einleiten, die zuletzt bis grob 11,50 US-Dollar aufwärts reichte. Nun attackiert die Aktie erneut diesen Widerstand und versucht mithilfe ...

