Washington - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. Dagegen stiegen die Hauspreise nur moderat an.

In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge bei 234'000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies sind 11'000 mehr als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten mit 220 000 Anträgen gerechnet.

Arbeitsmarkt enttäuscht

Vor vier Wochen hatte das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...