Die Dominanz des Westens war bloß ein Zwischenspiel der Geschichte, sgat der asiatische Vordenker Kishore Mahbubani. Dem Liberalismus räumt der Kritiker des Westens nur unter einer Bedingung Überlebenschancen ein.

WirtschaftsWoche: Herr Mahbubani, Angela Merkel ist aktuell in schwieriger Mission bei Chinas Präsidenten Xi Jinping zu Besuch. Wer hat die bessere Verhandlungsposition?Kishore Mahbubani: Ganz klar: Xi Jinping. Vor 30 Jahren war die deutsche Wirtschaft stark und die chinesische schwach. Aber das hat sich grundlegend geändert. Chinas Wirtschaft ist deutlich größer als die deutsche - und immer noch auf Wachstumskurs.

Haben die Deutschen diese Dynamik und ihre Konsequenzen schon verinnerlicht?Es gibt immer Leute, die ihre Augen vor der Realität verschließen. Aber den meisten deutschen Politikern und Unternehmern dürfte aufgefallen sein, dass wir nicht mehr im Jahr 1980 leben. Außerdem sind die Konsequenzen dieser Veränderung gar nicht so schlecht für Deutschland. Sowohl Deutschland als auch China profitieren vom Export. Beide Ländern haben ein gemeinsames Interesse: Sie wollen den globalen Handel am Leben erhalten. In Deutschland ist China in den vergangenen Jahren eher mit Schlagzeilen über geklaute Produkte aufgefallen. Ach, das ist doch eine alte Geschichte. Es mag da Probleme gegeben haben, aber die werden verschwinden. Die jüngsten Statistiken zeigen, dass China mittlerweile bei den wissenschaftlichen Ergebnissen die weltweite Nummer 1 ist. In China wird mehr Forschung betrieben als in den USA. Und das Projekt Made in China 2025 wird diese Entwicklung noch verstärken. In 20 Jahren wird China der unerbittlichste Verteidiger geistigen Eigentums sein - weil es schlicht im Interesse Chinas liegen wird.

Wer sich mit deutschen Politikern und Unternehmern unterhält, hört die Sorge trotzdem immer wieder. Dann sorgen sich die Deutschen um die falschen Probleme. In Deutschland gibt es aufgrund seiner Geschichte die Tendenz, Gefahren immer im Westen oder Osten zu vermuten. Aber die nächste riesige Herausforderung ...

