Eine überraschende Zinserhöhung der türkischen Notenbank am Mittwochabend zeigte am Devisenmarkt derweil keine größere nachhaltige Wirkung.

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1741 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Morgen noch nahe der Marke von 1,17 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1728 (Mittwoch: 1,1708) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8527 (0,8541) Euro.

Händler sprachen von einer breit angelegten Dollar-Schwäche. Die US-Währung weitete anfängliche Verluste am Nachmittag noch aus. US-Präsident Donald Trump hatte den für den 12. Juni mit Spannung erwarteten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Davon profitierte neben dem ...

