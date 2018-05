Zürich - Der Branchen-«Oscar» geht 2018 erneut an die Agentur Farner. Die weltweit führende Publikation für Public Relations, The Holmes Report, ehrt Farner nach 2012 und 2015 an der EMEA SABRE Awards Gala in Amsterdam zum dritten Mal als Beratungsunternehmen des Jahres der Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Zudem wurde die Kampagne MADE VISIBLE von Farner und TCS mit dem Gold SABRE Award ausgezeichnet.

The Holmes Report ehrt Farner bei der EMEA SABRE Awards Gala in Amsterdam als «Beratungsunternehmen des Jahres 2018 in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz». Als erste Schweizer Kommunikationsagentur erhält Farner bereits zum dritten Mal die europaweit wichtigste Auszeichnung für exzellente Kommunikationsberatung.

Farner setzte sich als einzige Schweizer Agentur unter den Nominierten gegen die deutschen Agenturen Finks & Fuchs und FischerAppelt sowie gegen die internationalen Netzwerkagenturen Cohn & Wolfe und Weber Shandwick durch.

Die selbstbewusste Lifestyle-Kampagne MADE VISIBLE von Farner und TCS für mehr Sichtbarkeit im Strassenverkehr wurde mit dem Gold SABRE ...

Den vollständigen Artikel lesen ...